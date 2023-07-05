Nevşin Mengü Şam'daki eğlence hayatını gösteren görüntülerden rahatsız oldu. Kemal Canbolat tarihi yanıt verdi.

Suriye’deki gerçek yaşamı, orada çektikleri videolarla ortaya çıkaran Basketbolcu Kemal Canbolat ve gezgin Fatih Koparan, Nevşin Mengü’nün hedefi oldu. Suriye’deki eğlence hayatını gösteren görüntülerden rahatsız olan Mengü’ye Kemal Canbolat’ın verdiği cevap ise alkış topladı.

Nevşin Mengü Şam'daki eğlence hayatını gösteren görüntülerden rahatsız oldu. Kemal Canbolat tarihi yanıt verdi.

Editör: İsa Karaarslan

Suriye’nin Al Wahda Damascus basketbol takımında forma giyen Kemal Canbolat ve kendisini gezgin olarak nitelendiren Fatih Koparan ile birlikte Suriye’deki günlük yaşamı ve eğlence hayatını gösteren videoların çekmeye başladılar.

Videoların YouTube platformunda yayınlanmasından sonra büyük bir izleyici kitlesine ulaşması ile beraber tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Çektikleri videolarda Suriye’de yaşamın normale döndüğü, eğlence hayatının başladığı ve insanların sokaklarda rahat bir şekilde gezdikleri görüldü.

Bu videolardan sonra rahatsız olan Nevşin Mengü YouTube kanalında yaptığı bir yayında Türk Basketbolcu Kemal Canbolat ve gezgin Fatih Koparan’ı hedef alarak, ”Bir grup Influencer Suriye’den videolar paylaşıyor. ‘Şam’da her şey çok güzel. İç savaş falan yok’ diye. Savaş yalnız her şeyin yerle bir olduğu bir şey değil. Ukrayna’ya gitseniz Kiev’de de disko var. Savaşla beraber gelen ekonomik yıkım asıl ülkeleri yıkar. İki tane disko görünce ‘Her şey güllük gülistanlık’ demek değil.” şeklinde konuştu.

Mengü’nün bu açıklamalarından sonra açıklamalarının hedefinde olan Keman Canbolat ise alkışlanacak bir cevap verdi. Basketbolcu Canbolat verdiği cevapta, “Nevşin Mengü, size anlatayım. Videoyu çektiğiniz yer Ege’de bir sahil kasabası gibi duruyor. Oradan konuşmak ta kolaydır tabi ki .

Fatih Koparan’ı ben davet ettim Suriye’ye. Kendisi de tırsak bir adam olmadığı için geldi.

Kendisinin de sizin gibi bir Ege kasabasında evi var ama onun cesareti olduğu için buraya geldi.

Biz günlerdir bir sürü yer paylaşıyoruz.

Sadece Şam paylaşmadık. Orada Hama videosu var.

Seyredin biraz belki öğrenirsiniz

Sizin o müthiş savaş muhabiri arkadaşlarınızın gitmeye korktuğu yere bir basketbolcu ve bir gezgin gidiyor.

Bu da gazeteciyim diyen sizlerin ayıbı olsun.

Burasıyla Ukrayna’yı karşılaştırmak ta tam bir iş bilmezlik.

Suriye’de güvenli bir sürü şehir var hepsine giriyoruz ve çekiyoruz.

Youtube’dan seyredin.

Suriye’nin ekonomik problemleri ise Türkiye’nin sorunu değildir.

Sığınmacı statüsüyle gelen Suriyeliler güvenli ortam sağlandığı taktirde ülkelerine dönmelidir

Sizde de biraz vatanseverlik var ise algı yapmayı bırakın!” ifadelerini kullandı.

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