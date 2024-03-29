Yıkılan Halep'te 15 bin kişinin katıldığı basketbol maçı yapıldı. İç savaştaki Suriye yeniden dirildi

Ayşe Memiş
Yıkılan Halep'te 15 bin kişinin katıldığı basketbol maçı yapıldı. İç savaştaki Suriye yeniden dirildi
Suriye’deki Türk basketbolcu Kemal Canbolat savaşta Halep’in yerle bir olduğu bölgede 15 bin kişinin katıldığı basketbol müsabakası düzenlediğini açıkladı. Durum "Niye onlar da ekonomik kriz yok?" sorusunu da akıllara getirdi.

Türkiye’nin ana gündemlerinden biri Suriyeli sığınmacılar. Savaş var bahanesiyle Türkiye’nin dört bir yanına yüzlerce Suriyeli yerleşti. Muhalefet Suriyelilerin artık ülkelerine dönmeleri gerektiğini söylese de iktidar Suriye’de savaş olduğunu dile getiriyor.

Suriye’deki iç savaşta yıkılan ve yerle bir olan bölgelerden biri de Halep oldu. Halep’te her yer yerle bir oldu.

Ancak Halep’in yıkıntılar arasında yeniden dirildiği ortaya çıktı. Suriye'de basketbol oynayan ve Suriye'den sürekli paylaşımlarda bulunan Türk basketbolcu Kemal Canbolat yeni bir paylaşımla her şeyi ortaya çıkardı.

Canbolat, Suriye’de 15 bin kişinin katıldığı bir basketbol müsabakasının olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Canbolat şu notu düştü:

Ben Kemal Canbolat Halep’ten 15.000 kişinin olduğu basketbol müsabakasından bildiriyorum..

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HALEP YER BİR OLMUŞKEN…

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Rusya'nın şiddetli saldırılarında Halep kenti adeta yıkılmıştı.

Halep'teki tahribat havadan defalarca görüntülenmişti. Şimdi ise Halep’te bir spor salonunda 15 bin kişinin katıldığı basketbol maçı yapıldı.

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YIKILAN HALEP

Öte yandan savaş var denilen Suriye’de daha önce eğlencelerin düzenlendiği de ortaya çıkmıştı.

Ancak Türkiye’deki iktidar hala Suriye’de savaş olduğunu savunuyor. Erdoğan, bir konuşmasında ''Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

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SPOR MÜSABAKASINDAN
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SPOR MÜSABAKASINDAN

YERLE BİR OLAN HALEP'TEN GÖRÜNTÜLER:

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