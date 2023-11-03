New York Belediye Başkanı'nın rüşvet skandalı Türkiye'ye uzandı

ABD’de Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın seçim kampanyasında Türkiye'den yasa dışı bağış alıp almadığını soruşturduğu ortaya çıktı.

New York Belediye Başkanı'nın rüşvet skandalı Türkiye'ye uzandı

ABD, Türkiye'nin de adının geçtiği bir rüşvet skandalını konuşuyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın seçim kampanyası sürecinde, Türkiye’den yasa dışı bağış aldığı iddia ediliyor.

New York Times gazetesi, FBI’ın Eric Adams'ın seçim kampanyasında bağış sorumlusu olan Brianna Suggs'ın evinde dün sabah arama yaptığını ve Suggs’ın kamu yolsuzluğu soruşturması kapsamında sorgulandığını aktardı. Suggs, 2021 yılında Adams'ın seçim kampanyası için 18 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.

Habere göre Belediye Başkanı Adams'ın 2021'deki seçim kampanyası sırasında, Brooklyn'deki bir inşaat şirketi ve Türk hükümetiyle işbirliği yapıp yapmadığı soruşturuluyor. İddianamede, Adams’ın kampanyasının para karşılığında söz konusu inşaat şirketi ve Türk yetkililere çıkar sağlamış olabileceği iddia ediliyor.

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TÜRKİYE’Yİ BİRÇOK DEFA ZİYARET ETTİ

New York Belediye Başkanı, Türkiye’yle yakın ilişkileriyle biliniyor ve Türkiye’yi en çok ziyaret eden ABD’li belediye başkanı olarak anılıyor. Adams, 6 Şubat depremleri sonrası Türkiye’ye ziyaretinde “Sizler benim arkadaşlarım, kardeşlerimsiniz” demişti.

Öte yandan iddianamede Adams'a yönelik bir suçlamanın yer almadığı bildirildi.

Reuters konuya ilişkin haberinde FBI'ın yorum taleplerine yanıt vermediğini, Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği'nden bir sözcünün de iddialardan yeni haberdar olduğunu söylediğini aktardı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Haberin gündem olmasının ardından Eric Adams, Washington’daki toplantılarını son anda iptal etti ve New York’a döndü.

Adams, kampanyasında tüm etik değerlere uyulduğunu savunuyor.

Yetkililer daha önce Adams'a yakın başka isimlere de soruşturma açmıştı. Temmuz ayında Manhattan Bölge Savcısı, “kendi adına siyasi katkıda bulunmak için başka birisinin parasını yasa dışı olarak kullanma yoluyla bağış topladıkları” gerekçesiyle altı kişi hakkında iddianame hazırlamıştı.

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