New York borsası Çin'deki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı

Dow Jones endeksi, 73 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,21 azalarak 34.273,39 puana indi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,43 düşüşle 4.008,65 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,31 azalarak 11.191,65 puana geriledi.
Analistler, Çin’de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların hafta sonu ülke geneline yayılmasının, küresel piyasalarda tedarik zincirine ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.
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