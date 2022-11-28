28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • New York borsası Çin'deki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı

New York borsası Çin'deki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı

New York borsası, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılmasıyla haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 21:03
Takip Et

New York borsası Çin'deki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı

New York borsası Çin'deki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı
+
Aa
-

Dow Jones endeksi, 73 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,21 azalarak 34.273,39 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 düşüşle 4.008,65 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,31 azalarak 11.191,65 puana geriledi.

Analistler, Çin’de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların hafta sonu ülke geneline yayılmasının, küresel piyasalarda tedarik zincirine ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
2
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
3
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Rus petrolüne uygulanan ambargo ABD'ye geri adım attırdı. Yaptırımlar hafifletiliyor
4
﻿Rus petrolüne uygulanan ambargo ABD'ye geri adım attırdı. Yaptırımlar hafifletiliyor
﻿Rus petrolüne uygulanan ambargo ABD'ye geri adım attırdı. Yaptırımlar hafifletiliyor
﻿Suriye’den Erdoğan’a görüşmek için 2 şart
5
﻿Suriye’den Erdoğan’a görüşmek için 2 şart
﻿Suriye’den Erdoğan’a görüşmek için 2 şart
﻿Beşiktaş Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu vefat etti
6
﻿Beşiktaş Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu vefat etti
﻿Beşiktaş Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu vefat etti
﻿Saray'da bu haber konuşulacak. Yeniçağ saat tam 11.15'de büyük bir skandalı açıkladı
7
﻿Saray'da bu haber konuşulacak. Yeniçağ saat tam 11.15'de büyük bir skandalı açıkladı
﻿Saray'da bu haber konuşulacak. Yeniçağ saat tam 11.15'de büyük bir skandalı açıkladı
﻿Meksika’da kartel şiddeti. Okullar tatil edildi, toplu taşıma durduruldu
﻿Meksika’da kartel şiddeti. Okullar tatil edildi, toplu taşıma durduruldu
﻿Meksika’da kartel şiddeti. Okullar tatil edildi, toplu taşıma durduruldu
﻿Uyuşturucu satıcıları ateş açtı. 2 polis memuru yaralandı
﻿Uyuşturucu satıcıları ateş açtı. 2 polis memuru yaralandı
﻿Uyuşturucu satıcıları ateş açtı. 2 polis memuru yaralandı
﻿Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
﻿Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
﻿Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
﻿Adana'da kimya fabrikasında yangın
﻿Adana'da kimya fabrikasında yangın
﻿Adana'da kimya fabrikasında yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.