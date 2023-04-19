New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 azalarak 33.889,83 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,37 azalışla 4.139,33 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,74 kayıpla 12.063,68 puana indi.

New York borsası düşüşle açıldı

ABD'de ekonomiye ilişkin sinyaller, politika yapıcıların yönlendirmeleri ve şirket finansal sonuçları yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, pay piyasalarında yeni günün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan bilançolara göre, ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı yüzde 19, geliri ise yüzde 2 azaldı. Finansal sonuçlarının ardından Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Netflix'in geliri ve üye sayısının da beklentilerin altında kalması sonrası hisseleri yüzde 4'e yakın düştü.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de ABD'de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl altıncı kez indirime gitmesinin ardından yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

Para politikası cephesinde ise hafta başından bu yana ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" yorumları, bankanın faiz artışlarını durdurabileceğine dair beklentilerin azalmasına neden oldu.

Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,63'e kadar yükseldi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 25 baz puanlık faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ederken analistler, bugün açıklanacak Fed'in Bej Kitap Raporu'ndan ekonominin durumuna ilişkin alınacak sinyallerin beklentiler üzerinde etkili olabileceğini belirtti. (AA)

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