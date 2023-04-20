New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,46 azalarak 33.740,60 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 azalışla 4.130,48 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,97 kayıpla 12.039,08 puana indi.

ABD'de devam eden bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasaları güne negatif bir başlangıç yaptı.

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 24 artışla 23,3 milyar dolara ulaşırken, net karı yüzde 24 düşüşle 2,5 milyar dolara gerilemişti. Tesla'nın hisseleri, ABD'de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl altıncı kez indirime gitmesi ve hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçları sonrası yüzde 7'ye yakın değer kaybetti.

ABD'li telekomünikasyon şirketi AT&T'nin hisseleri de gelir tahminlerinin beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 7'nin üzerinde düştü.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi artarak 245 bine yükseldi.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise nisanda geçen aya kıyasla 8 puan azalarak eksi 31,3 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. (AA)