New York borsası düşüşle açıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalarak 33.828,34 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 azalışla 4.126,43 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,57 kayıpla 11.968,81 puana indi.

ABD'de devam eden bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasaları güne negatif bir başlangıç yaptı.

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan ABD'de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic'in geliri, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,4, net karı da yüzde 32,9 azaldı. First Republic Bank'ın ilk çeyrek sonu itibarıyla toplam mevduatı, ABD'li 11 büyük bankanın aktardığı 30 milyar dolarlık mevduata rağmen yüzde 40,8 düşerek 104,5 milyar dolara geriledi.

ABD'li otomobil üreticisi General Motor'un ilk çeyrekte geliri yıllık bazda yüzde 11,1 artarken, şirket 2023 net kar tahminini yükseltti. General Electric'in de aynı dönemde toplam siparişleri yüzde 25, toplam geliri yüzde 14 artış gösterdi.

Öte yandan, ülkede S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 2 yükselişle Temmuz 2012'den bu yana en düşük yıllık artışı kaydetti.

Ulusal konut fiyat endeksi, şubatta aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,2 artarak Haziran 2022'den bu yana ilk kez artış gösterdi.