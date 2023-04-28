New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalarak 33.797,43 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 azalışla 4.129,63 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,2 kayıpla 12.117,54 puana indi.

ABD'de devam eden bilanço sezonu ve açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasaları haftanın son işlem gününe negatif bir başlangıç yaptı.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları, martta yatay seyir izlerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, martta yıllık yüzde 4,6 arttı.

Analistler, güçlü enflasyon göstergelerinin Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantısında, faiz oranlarını tekrar artıracağına dair beklentileri yükselttiğini belirtti.

Ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıklayan ABD'li enerji devi Exxon Mobil'in karı, yapısal kazanç iyileştirmeleri ile maliyet ve uygulama verimliliklerinin etkisiyle ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 108,6 artışla 11,4 milyar dolar oldu. Şirket, bu tutarla tarihindeki en yüksek ilk çeyrek karını bildirmiş oldu.

Ülkenin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un da aynı dönemdeki karı, geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 5 artışla 6,6 milyar dolara yükseldi. Öte yandan, şirketin petrol ve gaz biriminin net karı, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle geriledi.

Enerji şirketlerinin bilançoları sonrası Exxon Mobil'in hisse fiyatında yüzde 1,5 artış yaşanırken, Chevron'un hisselerinde yüzde 1 kayıp görüldü.

Dün piyasaların kapanışından sonra ilk çeyrek bilançosunu açıklayan ABD'li e-ticaret devi Amazon'un satışları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artışla 127,4 milyar dolara ulaşırken, net karı ise 3,2 milyar dolara düştü. Şirketin hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel'in hisselerinin, şirketin ocak-mart döneminde 2,8 milyar dolarla tarihindeki en yüksek çeyreklik zararını bildirmesine rağmen yüzde 6'nın üzerinde artması dikkati çekti.

Öte yandan, ABD basınında, ülkede bankacılık krizinde adı geçen bankalardan First Republic'i kurtarmak amacıyla yürütülen özel sektör çabalarının henüz bir anlaşmayla sonuçlanmaması üzerine, ABD'li yetkililerin görüşmeleri koordine ettiğine dair haberler yer aldı.

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