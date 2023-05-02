New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 azalarak 34.017,62 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 4.164,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 kayıpla 12.198,02 puana indi.

Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde pay piyasalarında yeni günün açılışında negatif bir seyir izleniyor.

Banka'nın bugün başlayacak ve iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin 25 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

ABD'de borç limiti konusunda artan endişeler piyasalardaki negatif seyirde etkili olurken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün, borç limitine yönelik alınan önlemlerin 1 Haziran'a kadar tükenebileceği ve ülkenin bu tarihten sonra nakit sıkıntısı çekebileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca, yoğun veri haftasında cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi, bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısı ile fabrika siparişleri takip edilecek.

Öte yandan, ABD'de bilanço dönemi devam ederken, Uber ve Pfizer'ın beklenenden iyi gelen finansal sonuçları sonrası şirketlerin hisseleri sırasıyla yüzde 6'nın ve yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı. (AA)