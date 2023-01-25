New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 190 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,58 azalarak 33.538,36 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,85 azalışla 3.982,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,66 kayıpla 11.146,53 puana indi.

Dünya genelinde resesyon endişesi güçlenmeye devam ederken pay piyasalarında yeni gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, ABD'de açıklanan bazı şirket karlılıklarının piyasa öngörülerinin üzerinde gerçekleşmesine rağmen gelecek döneme ilişkin tahminlerin çoğunlukla olumsuz olmasının pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

Dün borsa kapanışının ardından açıklanan şirket finansal sonuçlarına göre, ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un net karı geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azaldı. Söz konusu dönemde 6 yılı aşkın sürenin en yavaş gelir artışını kaydeden Microsoft'un hisseleri bugün yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in de hisseleri beklentileri karşılayamayan finansal sonuçlarının ardından yüzde 1'e yakın düştü.

Analistler, bugün de piyasalar kapandıktan sonra Tesla ve IBM'in finansal sonuçlarının takip edileceğini belirtti. (AA)