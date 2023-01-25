25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, açıklanan şirket finansal sonuçlarının resesyon endişelerini artırmasıyla güne düşüşle başladı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 18:27
Takip Et

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı
+
Aa
-

Açılışta Dow Jones endeksi, 190 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,58 azalarak 33.538,36 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,85 azalışla 3.982,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,66 kayıpla 11.146,53 puana indi.

Dünya genelinde resesyon endişesi güçlenmeye devam ederken pay piyasalarında yeni gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, ABD'de açıklanan bazı şirket karlılıklarının piyasa öngörülerinin üzerinde gerçekleşmesine rağmen gelecek döneme ilişkin tahminlerin çoğunlukla olumsuz olmasının pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

Dün borsa kapanışının ardından açıklanan şirket finansal sonuçlarına göre, ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un net karı geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azaldı. Söz konusu dönemde 6 yılı aşkın sürenin en yavaş gelir artışını kaydeden Microsoft'un hisseleri bugün yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in de hisseleri beklentileri karşılayamayan finansal sonuçlarının ardından yüzde 1'e yakın düştü.

Analistler, bugün de piyasalar kapandıktan sonra Tesla ve IBM'in finansal sonuçlarının takip edileceğini belirtti. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
1
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
2
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
3
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
4
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
5
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
6
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
7
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
﻿Çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı
﻿Çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı
﻿Çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı
﻿İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına 'misilleme'
﻿İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına 'misilleme'
﻿İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına 'misilleme'
﻿NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 31 Mayıs'ta Norveç'te toplanacak
﻿NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 31 Mayıs'ta Norveç'te toplanacak
﻿NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 31 Mayıs'ta Norveç'te toplanacak
﻿Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetre
﻿Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetre
﻿Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetre
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.