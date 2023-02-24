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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 18:20
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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, 350 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,06 azalarak 32.803,62 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,21 azalışla 3.963,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,53 kayıpla 11.413,43 puana indi.

Fed'in şahin duruşunu daha uzun süre koruyacağına dair endişelerle pay piyasaları haftanın son işlem gününe negatif bir başlangıç yaptı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları, ocakta yüzde 1,8 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 4,7 artarak hızlandı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korurken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, kişisel tüketim harcamalarına ilişkin verilerin Fed'in biraz daha fazlasını yapması gerektiğini gösterdiğini belirtti. (AA)

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