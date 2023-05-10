New York borsası enflasyon verileri sonrası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 140 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,43 artışla 33.707,20 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,6 artarak 4.143,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 kazançla 12.286,66 puana yükseldi.

ABD'de borç limitine ilişkin açmaz devam ederken, yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verilerinin ardından pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

Analistler, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyonun, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesinde ilerlemesini gösterdiğini belirtti.

Dün piyasalar kapandıktan sonra ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunu görüşmek üzere ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve Senato liderleriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası Biden, "verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktararak, ABD'nin temerrüde düşmediğini ve düşmeyeceğini vurguladı.

Biden, görüşmelere devam etmeyi kabul ettiklerini ve cuma günü tekrar bir araya geleceklerini belirterek, "Toplantıda temerrüdün bir seçenek olmadığını açıkça belirttim." dedi.

Kongre ile bütçe hakkında görüşmeye hazır olduğunu bildiren Biden, harcamaları kısabileceklerini ve açığı azaltabileceklerini söyledi. Biden, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin Amerikalı ailelere acı vereceğine inandığı derin harcama kesintileri önerdiğini aktardı.

McCarthy ise toplantıda herkesin konuya ilişkin yaklaşımını tekrarladığını belirterek, "Yeni bir gelişme görmedim." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'ın harcama kesintisine açık olduğu herhangi bir alan olmadığına işaret eden McCarthy, borç limitinin kısa vadeli olarak artırılmasının bir başarı sağlamayacağına inandığını vurguladı.