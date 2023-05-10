New York borsası enflasyon verileri sonrası yükselişle açıldı

New York borsası, yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verileri sonrası güne yükselişle başladı.

New York borsası enflasyon verileri sonrası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 140 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,43 artışla 33.707,20 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,6 artarak 4.143,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 kazançla 12.286,66 puana yükseldi.

ABD'de borç limitine ilişkin açmaz devam ederken, yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verilerinin ardından pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

Analistler, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyonun, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesinde ilerlemesini gösterdiğini belirtti.

Dün piyasalar kapandıktan sonra ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunu görüşmek üzere ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve Senato liderleriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası Biden, "verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktararak, ABD'nin temerrüde düşmediğini ve düşmeyeceğini vurguladı.

Biden, görüşmelere devam etmeyi kabul ettiklerini ve cuma günü tekrar bir araya geleceklerini belirterek, "Toplantıda temerrüdün bir seçenek olmadığını açıkça belirttim." dedi.

Kongre ile bütçe hakkında görüşmeye hazır olduğunu bildiren Biden, harcamaları kısabileceklerini ve açığı azaltabileceklerini söyledi. Biden, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin Amerikalı ailelere acı vereceğine inandığı derin harcama kesintileri önerdiğini aktardı.

McCarthy ise toplantıda herkesin konuya ilişkin yaklaşımını tekrarladığını belirterek, "Yeni bir gelişme görmedim." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'ın harcama kesintisine açık olduğu herhangi bir alan olmadığına işaret eden McCarthy, borç limitinin kısa vadeli olarak artırılmasının bir başarı sağlamayacağına inandığını vurguladı.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
Saadet Partisi Kılıçdaroğlu'nun vaadini animasyon filmi yaptı: Görevimiz ilk tur Siyaset
Saadet Partisi Kılıçdaroğlu'nun vaadini animasyon filmi yaptı: Görevimiz ilk tur
Safranbolu Belediyesi'nden engelliler haftası programı Güncel
Safranbolu Belediyesi'nden engelliler haftası programı
Ağız kokusu neden ciddiye alınmalı Sağlık
Ağız kokusu neden ciddiye alınmalı
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi Dünya
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Pep Guardiola'dan Messi itirafı: Yapacağını biliyordum Spor
Pep Guardiola'dan Messi itirafı: Yapacağını biliyordum
Oyuncu Hakan Meriçliler'den sürpriz proje. Efsane şarkıcıyı sahneye taşıyacak Magazin
Oyuncu Hakan Meriçliler'den sürpriz proje. Efsane şarkıcıyı sahneye taşıyacak
İsmailağa cemaati çocuklara Erdoğan duası ettirdi. 6 yaşındaki çocuğu evlendirdikleri ortaya çıkmıştı Güncel
İsmailağa cemaati çocuklara Erdoğan duası ettirdi. 6 yaşındaki çocuğu evlendirdikleri ortaya çıkmıştı