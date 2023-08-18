New York borsası faiz endişesiyle düştü

ABD’de ekonomik verilerin faiz oranlarının artabileceği beklentisini güçlendirmesi, New York borsasında satış baskısı yarattı.

KAYNAK: AA
New York borsası faiz endişesiyle düştü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; borsada endeksler günü düşüşle tamamlarken, sağlık hisseleri de değer kaybetti.

Dow Jones 300 puan kaybetti

Kapanışta Dow Jones Sanayi Endeksi, yüzde 0,84 azalarak 34.474,83 puana geriledi. Endeks, gün içinde 300 puana yakın değer kaybetti. S&P 500 Endeksi yüzde 0,77 düşüşle 4.370,36 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,17 kayıpla 13.316,93 puana indi.

Ekonomik veriler faiz artışı sinyali verdi

ABD’de açıklanan ekonomik veriler, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağına dair endişelere neden oldu. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi azalışla 239 bine geriledi. Bu rakam, beklentilerin altında kaldı ve iş gücü piyasasının toparlanmaya devam ettiğini gösterdi.

Ayrıca Philadelphia Fed İmalat Endeksi de ağustosta beklentilerin üstünde 12 ile pozitif değer aldı. Endeks, Ağustos 2022’den bu yana ilk kez artış gösterdi ve imalat sektörünün canlılığını ortaya koydu.

Ekonomik verilerin güçlü gelmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal genişlemeyi azaltmaya başlayabileceği ve faiz oranlarını yükseltebileceği beklentisini artırdı. Bu da pay piyasalarında negatif bir seyir izlenmesine yol açtı.

Hazine tahvili getirisi rekor kırdı

Gün içinde ABD’nin 30 yıllık hazine tahvili getirisi yüzde 4,42’yi aşarak 2011’den bu yana görülen en yüksek seviyesini kaydetti. Tahvil getirilerinin artması, borçlanma maliyetlerinin yükseldiğini ve enflasyon baskısının devam ettiğini gösteriyor.

Sağlık hisseleri çakıldı

Öte yandan, sağlık sigorta planı Blue Shield of California’nın, üyelerinin ilaç maliyetlerini azaltmak amacıyla ABD’li perakende eczane zinciri CVS Health’in bazı hizmetlerini bırakmayı planladığını duyurması sonrasında, sağlık hisselerindeki değer kaybı dikkati çekti.

CVS Health’in hisse değeri yüzde 8’in üzerinde azalırken, ülkenin büyük sağlık sigorta şirketlerinden United Health’in hisseleri yüzde 2’ye yakın, Cigna’nın hisseleri yüzde 6’dan fazla düştü.

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