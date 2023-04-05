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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 17:05
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New York borsası güne yatay seyirle başladı

New York borsası yatay seyirle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 azalarak 33.394,60 puana geriledi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilere göre; S&P 500 endeksi yüzde 0,15 düşüşle 4.094,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 azalarak 12.081,76 puana indi.

ABD'de zayıf gelen ekonomik verilerin ardından artan resesyon endişelerinin etkisiyle dün düşüş kaydedilen pay piyasalarında, yeni günün açılışında yatay bir seyir izlendi.

Ülkede dün, Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına inen JOLTS Açık İş Sayısı verisinin ardından bugün de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, ABD'de özel sektör istihdamı, martta 145 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. Aynı dönemde yıllık ücret artışı ise yüzde 7,2'den yüzde 6,9'a geriledi.

Analistler, özel sektör istihdamına ilişkin mart ayı verilerinin ekonominin yavaşladığına dair birkaç sinyalden biri olduğunu belirtti.

ADP özel sektör istihdamının yanı sıra cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların durumuna daha net ışık tutmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu verinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilmeye devam edilirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, faizlerin bir miktar daha yükseltilmesi sonrasında sabit tutulmasının beklendiğini kaydetti.

Bankacılık sektöründeki gerilimin faiz patikasındaki belirsizliği artırdığına işaret eden Mester, Fed'in mayısta faiz artırıp artırmayacağını söylemek için çok erken olduğunu söyledi.

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