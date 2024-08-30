New York borsası günü güçlü yükselişle kapattı

Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde bir artışla yüzde 0,55 oranında değer kazandı ve 41.563,08 puanla yeni bir kapanış rekoru kırdı. S&P 500 endeksi ise yüzde 1,01 oranında yükselerek 5.648,40 puana ulaştı. Nasdaq endeksi de yüzde 1,13 oranında artarak 17.713,62 puana yükseldi.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler, fiyat baskılarının azaldığına işaret etti ve bu durum pay piyasalarında pozitif bir seyir izlemesine neden oldu. Temmuz ayında kişisel tüketim harcamaları aylık yüzde 0,5 oranında artış kaydederek beklentilere paralel bir performans sergiledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise temmuz ayında aylık yüzde 0,2 oranında, yıllık bazda ise yüzde 2,6 oranında artış göstererek tahminlerin altında kaldı.

Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, ağustos ayında yukarı yönlü revize edilerek 67,9 seviyesine yükseldi. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e gerileyerek Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Analistler, ABD'de açıklanan son verilerin Fed'in bu yıl içinde birkaç kez faiz oranlarını düşürme olasılığını artırdığını belirtti. Bu durum, piyasalarda iyimserliği artırdı.

Ayrıca, ABD basınında çıkan haberlere göre, Intel'in zayıflayan iş performansını ele almak için yatırım bankacılarıyla stratejik seçenekleri değerlendirdiği bildirildi. Bu haberler sonrasında Intel'in hisseleri yüzde 9,5 oranında değer kazandı. Diğer yandan, Goldman Sachs'ın iş gücünün yüzde 3 ila 4'ünü işten çıkarmayı planladığı yönündeki haberler, Banka hisselerinin hafif bir yükselişle kapanmasına neden oldu.

New York borsası, İşçi Bayramı tatili nedeniyle pazartesi günü işlem görmeyecek.

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