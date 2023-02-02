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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, merkez bankalarının faiz kararları sonrası güne karışık seyirle başladı...

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 18:08
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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 azalışla 34.072,13 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1 artarak 4.160,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,22 kazançla 12.078,48 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz artırımı ve Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının toplantılarından çıkan faiz kararları sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Fed, dünkü toplantısında, politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmanın etkilerinin henüz hissedilmediğini belirterek, ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığının söylenebileceğini kaydetti.

Uygun bir şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşündükleri seviyeye ulaşmak için birkaç faiz artışını daha tartıştıklarını aktaran Powell, ekonominin genel olarak beklentiler doğrultusunda bir performans sergilemesi halinde bu yıl faiz indirimi yapmanın uygun olmayacağını söyledi.

Analistler, politika metninin "şahin" bulunmasına karşın Powell'ın açıklamalarıyla piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, açıklanacak diğer verilerin de yatırımcı tercihlerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Fed'in ardından Avrupa ile İngiltere merkez bankaları da bugün politika faizlerini artırdı. İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,0 ile Ekim 2008'den, Avrupa Merkez Bankası da (ECB) üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. (AA)

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