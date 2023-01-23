23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı...

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 17:56
Takip Et

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı
+
Aa
-

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artışla 33.439,56 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artarak 3.978,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artışla 11.171,94 puana tırmandı.

Para politikasına ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağındaki yerini korurken, piyasalar yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptı.

ABD'nin önemli ekonomi gazetelerinden Wall Street Journal'da (WSJ) çıkan bir haberde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını yavaşlatmaya hazırlandığı bildirildi. Haberde, Banka'nın bugüne kadar attığı adımların etkisini göstermesi ve ekonominin "yumuşak iniş" yapabilmesi için şubatta faiz artış oranını 25 baz puana indirebileceği beklentisinin öne çıktığı belirtildi.

Analistler, WSJ'nin daha önceki haberleriyle piyasa fiyatlamaları ve tahminler üzerinde etkili olduğuna işaret ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

Buna karşın ABD'de ekonomik aktivitenin bir süredir yavaşladığına dikkati çeken analistler, Fed'in faiz artışlarına nerede son vereceğine yönelik belirsizliğin ise devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'de bilanço dönemi devam ederken analistler, başta Microsoft, Tesla ve IBM olmak üzere önemli teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklanacak finansal sonuçlarının piyasalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
3
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
4
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
6
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
7
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Denizli'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
﻿Denizli'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
﻿Denizli'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
﻿Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
﻿Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
﻿Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
﻿Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
﻿Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.