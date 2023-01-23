﻿New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artışla 33.439,56 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artarak 3.978,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artışla 11.171,94 puana tırmandı.

Para politikasına ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağındaki yerini korurken, piyasalar yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptı.

ABD'nin önemli ekonomi gazetelerinden Wall Street Journal'da (WSJ) çıkan bir haberde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını yavaşlatmaya hazırlandığı bildirildi. Haberde, Banka'nın bugüne kadar attığı adımların etkisini göstermesi ve ekonominin "yumuşak iniş" yapabilmesi için şubatta faiz artış oranını 25 baz puana indirebileceği beklentisinin öne çıktığı belirtildi.

Analistler, WSJ'nin daha önceki haberleriyle piyasa fiyatlamaları ve tahminler üzerinde etkili olduğuna işaret ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

Buna karşın ABD'de ekonomik aktivitenin bir süredir yavaşladığına dikkati çeken analistler, Fed'in faiz artışlarına nerede son vereceğine yönelik belirsizliğin ise devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'de bilanço dönemi devam ederken analistler, başta Microsoft, Tesla ve IBM olmak üzere önemli teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklanacak finansal sonuçlarının piyasalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti. (AA)