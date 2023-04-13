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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de beklentilerin altında gelen mart ayı üretici enflasyonu verisi sonrası güne yükselişle başladı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 17:04
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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artarak 33.668,97 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artışla 4.100,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 kazançla 11.997,42 puana çıktı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Nisan 2020'den bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydederken, pay piyasaları güne pozitif bir başlangıç yaptı.

ÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,7 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Martta yıllık üretici enflasyonu da Ocak 2021'den bu yana en düşük değerini aldı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

Öte yandan, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Nisan ile biten haftada 239 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. (AA)

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