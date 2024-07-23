New York borsasında açılış verileri açıklandı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artışla 40.443,73 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 5.565,30 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,14 artışla 17.982,74 puana çıktı.

ABD'de bilanço sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte, pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında yatay bir seyir izlendi. Analistler, şirket bilançolarının hisse ve sektör bazlı oynaklıkları artırabileceğini belirtti.

Bugün bilançosunu açıklayan firmalar arasında Coca-Cola, yılın ikinci çeyreğinde beklentileri aşan finansal sonuçları ve gelir tahminlerini yükseltmesiyle hisselerinde yüzde 1'in üzerinde değer kazandı. Danaher'in hisseleri de güçlü finansal sonuçlar sayesinde yüzde 6'nın üzerinde artış gösterdi. Philip Morris International'ın hisseleri, şirketin karının üç aylık dönemde yüzde 34 artmasının ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseldi. Lockheed Martin'in hisseleri ise beklentilerin üzerinde gerçekleşen finansal sonuçlarla yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Öte yandan, Comcast'in hisseleri, bilançosundan alınan karışık sinyaller nedeniyle yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken, UPS'in hisseleri ise ikinci çeyrekte gelir ve karının beklentilerin altında kalmasıyla yüzde 12'nin üzerinde düştü.

Analistler, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve büyük teknoloji şirketlerinden Alphabet'in piyasa kapanışının ardından açıklanacak bilançolarının yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.