New York borsasında kapanış verileri açıklandı

Kaynak: AA
New York borsasında kapanış verileri açıklandı

New York borsası, eylül ayında faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi %0,14 artışla 40.890,49 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,42 değer kazanarak 5.620,85 puana, Nasdaq endeksi ise %0,57 artışla 17.918,99 puana çıktı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara odaklanırken, piyasalar olumlu bir seyir izledi. Fed'in bugün yayımlanan toplantı tutanaklarında, birçok yetkilinin, ekonomik verilerin beklendiği şekilde gelmesi durumunda eylülde para politikasının gevşetilmesinin uygun olabileceğini düşündüğü belirtildi.

Tutanaklarda, bazı yetkililerin enflasyondaki son gelişmeler ve işsizlik oranındaki artışların, faiz oranlarını 25 baz puan düşürmek için makul bir gerekçe oluşturduğunu veya bu kararı destekleyebileceklerini dile getirdikleri vurgulandı. Piyasalarda, Fed'in eylülde 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma ihtimali %62, faiz oranını 50 baz puan düşürme ihtimali ise %38 olarak fiyatlandı.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajların da piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

Makroekonomik veriler tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) faiz oranı %6,50'ye gerilerken, mortgage başvuruları %10,1 azaldı. Ayrıca ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık döneme ait tarım dışı istihdam verilerini revize etti. Revizyon, istihdam artışının daha önce açıklanandan 818 bin daha az olduğunu ortaya koydu. Analistler, bu aşağı yönlü revizyonun iş gücü piyasasının beklenenden daha erken yumuşadığını gösterdiğini, bu nedenle Fed'in faiz indirimi beklentilerinin arttığını ifade etti.

Kurumsal tarafta, ABD'li perakende zinciri Target, ikinci çeyrek kâr ve gelirinde piyasa beklentilerini aştı. Yıllık kâr tahminini yükselten Target'ın hisseleri %11'in üzerinde değer kazandı. Ancak Macy's, ikinci çeyrekte kâr beklentilerini aşmasına rağmen gelir hedefini tutturamayınca hisseleri %13'e yakın değer kaybetti. TJX ise güçlü finansal sonuçlar açıklayarak %6'nın üzerinde artış gösterdi.

Otomotiv sektöründe, Ford Motor, elektrikli araç stratejisinde değişiklikler yapacağını duyurdu. Tennessee'de inşa edilen yeni elektrikli araç fabrikasında üretimi ertelemeyi ve hibrit modellerle elektrikli ticari araçlara öncelik vermeyi planlayan şirketin hisseleri yaklaşık %2 artış kaydetti.

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