New York Borsası’nda şaşırtıcı açılış: Kapanmaya rağmen yeşil! (7 Ekim 2025)

Açılışta gösterge endekslerden Dow Jones yüzde 0,14 artarak 46.759,25 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 6.748,71 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,12 tırmanarak 22.969 puana ulaştı.

BÜTÇE ÇIKMAZI VE ARTAN BELİRSİZLİK

Washington'daki bütçe çıkmazı ve federal hükümetin kapalı kalması sürmekte. Senato'da dün akşam yapılan kritik oylamalarda, hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların sunduğu geçici bütçe tasarıları gerekli oy sayısına ulaşamadı. Hükümetin kapalı olması, ülkenin ekonomik veri takvimini de aksatarak piyasalardaki belirsizliği artırdı.

TEKNOLOJİ ORTAKLIKLARI VE FED BEKLENTİSİ POZİTİF HAVA YARATTI

Olumsuz atmosfere karşın, pay piyasalarındaki yukarı yönlü seyir, yapay zeka alanında artan iyimserlik ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşetme beklentileriyle desteklendi.

Özellikle teknoloji cephesinden gelen ortaklık haberleri dikkat çekti. ABD'li yarı iletken devi AMD ve OpenAI, yapay zeka altyapısı için kurdukları stratejik ortaklığı duyurdu. Bu gelişmeyle yükselişe geçen AMD hisseleri bugün de yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı. Benzer şekilde, IBM'in yapay zeka girişimi Anthropic ile ortaklık kurması da şirket hisselerini yüzde 3'ü aşkın yukarı taşıdı.

Para politikası tarafında ise, geçen hafta tarım dışı istihdam gibi kritik verilerin açıklanmamasıyla birlikte yayımlanan alternatif göstergeler iş gücü piyasasının zayıfladığına işaret etti. Bu durum, Fed'in bu ay sonunda politika faizini 25 baz puan düşürmesi yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Analistler, yatırımcıların gün içinde Fed yetkililerinden gelmesi beklenen açıklamaları yakından takip edeceğini belirtiyor.