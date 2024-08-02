New York borsasında sert düşüş

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,68 gerileyerek 40.075,33 puana düştü. S&P 500 endeksi yüzde 1,29 azalarak 5.376,63 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 2,41 kayıpla 16.780,44 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına rağmen, açıklanan veriler ekonominin beklentilerin üzerinde sert bir yavaşlama gösterebileceğine dair endişeleri artırdı.

Temmuz ayında tarım dışı istihdamın 114 bin kişi artması, piyasa beklentilerinin altında kaldı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e yükseldi; bu, Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviye. Ayrıca, ortalama saatlik kazançların temmuzda yüzde 0,2 artış göstermesi, beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmeler, iş gücü piyasasında öngörülenden hızlı bir bozulma sinyali vererek ekonominin resesyona sürüklenebileceğine dair endişeleri artırdı. Para piyasalarında Fed'in eylül ayında 50 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 60'ın üzerine çıktı. Enflasyon endişelerinin yerini resesyon korkusuna bırakması, güvenli liman varlıklarına olan talebi destekledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,85'e, dolar endeksi yüzde 0,97 azalarak 103,19'a gerilerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,9 artışla 1,089 seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,97 artışla 2.470,06 dolardan işlem gördü.

Şirketlerin finansal sonuçları da yakından takip edildi. Apple ve Amazon'un nisan-haziran dönemindeki gelirleri arttı, ancak Intel'in geliri azaldı. Amazon'un hisseleri, gelirinin beklentileri karşılamaması sonrası yüzde 10'a yakın değer kaybederken, Intel'in hisseleri şirketin gelirinin azalması ve işten çıkarmalar yapacağını duyurmasının ardından yüzde 27'nin üzerinde düştü. Apple'ın hisseleri ise gelirinin tahminleri aşması ve iPhone satışlarının hafif düşüş göstermesi sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.