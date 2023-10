New York metro saldırganına 10 kez müebbet hapis cezası

James, terör dahil tüm suçlamaları kabul etmişti.

James, Sis Bombası ve Silahla Saldırmıştı

Olay, 12 Nisan 2022’de sabah saatlerinde Brooklyn metro istasyonunda meydana gelmişti. James, istasyona girerek 2 adet sis bombası atmış ve ardından rastgele ateş açmıştı. Saldırıda 10’u kurşun yarası olmak üzere 23 kişi yaralanmıştı. James, bakım görevlisi kılığına girerek kaçmış, ancak 30 saat sonra Manhattan’da yakalanmıştı.

James’in Suç Geçmişi Ortaya Çıktı

James, ocak ayında çıkarıldığı mahkemede hakkındaki terör dahil tüm suçlamaları kabul etmişti. New York Polis Departmanına göre, James daha önce New York’ta 9 ve New Jersey’de 3 kez gözaltına alınmıştı. Brooklyn Federal Mahkemesi, James’i 10 kez müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.