New York'ta art arda patlamalar meydana geldi

Kaynak: Haber Merkezi
New York'ta art arda patlamalar meydana geldi
New York'un Manhattan bölgesinde çok sayıda patlama yaşandığı ve binaların sallandığı bildirildi.

ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde bulunan Roosevelt Adası'nda çok sayıda patlama meydana geldiği açıklandı.

Patlamaların etkisiyle binaların sallandığı da bildirilirken itfaiyeciler bölgede acil müdahale protokolü başlattı.

Bölgedeki emniyet birimlerinin MailOnline'a verdiği demeçte, mürettebatın, patlama ve bina sallanma raporları aldıktan sonra sabah 6'dan hemen önce, Roosevelt Adası Köprüsü ve Tramvayı'nın güneyindeki Ana Caddenin 580. bloğuna çağrıldığını söyledi.

Roosevelt Adası'nda ikamet eden insanlar, bu sabah en az üç kez patlama ve sarsıntıyla uyandıklarını, üçüncü patlamanın etkisiyle oluşan titreşimin ise 'daha uzakta hissedildiğini' bildirdi.

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