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New York’taki metro saldırganı, hakkındaki 'terör' dahil tüm suçlamaları kabul etti

ABD’nin New York kentinde geçtiğimiz sene nisan ayında Brooklyn metro istasyonunda silahlı saldırı düzenleyen 63 yaşındaki Frank James, hakkındaki terör dahil tüm suçlamaları kabul etti.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 23:55
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New York’taki metro saldırganı, hakkındaki 'terör' dahil tüm suçlamaları kabul etti

New York’taki metro saldırganı, hakkındaki 'terör' dahil tüm suçlamaları kabul etti
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ABD’nin New York kentinde 12 Nisan 2022’de Brooklyn metro istasyonunda silahlı saldırı düzenleyerek, en az 23 kişiyi yaralayan 63 yaşındaki Frank James, hakkındaki terör dahil tüm suçlamaları kabul etti.

Avukatlarının duruşma talebinde bulunmasının ardından savunmasını değiştirmek için Brooklyn Bölge Mahkemesine çıkarılan James, daha önce tüm suçlamaları reddetmesinin ardından bu kez hakkındaki 11 suçlamayı kabul etti.

Mahkeme James’e saldırıda silahla vurularak yaralanan 10 kişinin her biri için 10 kez “terör saldırısı düzenleme” ve 1 kez “şiddet içeren bir suç sırasında ateşli silahla kullanma suçlaması yöneltmişti.

James’in suçlamaları kabul etmemesi halinde ömür boyu veya 40 yıl hapis cezası alması beklenirken, suçları kabul etmesinin ardından 32 ila 37 yıl hapis cezası alması bekleniyor. James’in gelecek ay sonunda yargılanmasına başlanması planlanıyor.

James, 12 Nisan 2022’de sabah yoğun saatlerde Brooklyn metro istasyonuna girerek 2 adet sis bombası atmış ardından 33 el ateş etmişti. İstasyonda yaşanan panik sırasında bakım görevlisi kılığına girerek istasyondan kaçan James, 30 saatlik insan avının ardından 13 Nisan 2022’de Manhattan’ın East Village semtinde polis tarafından yakalanmıştı. Saldırıda, 23 kişiden 10’u vurularak yaralanmış, kimse hayatını kaybetmemişti.

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