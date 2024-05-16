Denizin dibinden çıkan 2 buçuk ton çöp görenleri şaşkına çevirdi

Kaynak: İHA
Denizin dibinden çıkan 2 buçuk ton çöp görenleri şaşkına çevirdi
Bodrum'da on yıldır düzenlenen deniz dibi temizliğinde bu yıl 2,5 ton çöp çıkarıldı. Çıkarılan atıklar, denize girenleri ve etkinliğe katılanları şaşkına çevirdi.

Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’da, Bodrum Belediyesi tarafından on yıldır düzenlenen deniz dibi temizliğinin ikinci etabı Yalıkavak’ta gerçekleşti. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, dalgıçlar yaklaşık 2,5 ton atık çıkardı.

Bir buçuk saat süren temizlik çalışmasında, deniz dibinden araba lastiği, cam şişeler, teneke kutuları, plastik borular ve daha birçok malzeme çıkarıldı. Bodrum Belediyesi'ne ait 13 kişiden oluşan balık adam ekibi, deniz dibine dalarak temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve öğrenciler de katıldı. Başkan Mandalinci ve öğrenciler, koyun etrafında çevre temizliği yaparken, deniz dibinden ardı ardına çıkarılan çöpler görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar ve denize girenler, deniz dibinden çıkan atıkları görünce gözlerine inanamadı.

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