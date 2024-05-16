Fatih Altaylı haklı çıktı

Trendyol Süper Lig’de sezonun bitmesine sadece 2 hafta kalırken Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’de camia seçimi beklemeye başladı.

Uzun süre tek adayın (Sadettin Saran) olduğu başkanlık seçimi için son bir haftada ortalık iyice karıştı.

Daha öncesinde sezon sonunda başkanlığı bırakacağını duyuran Ali Koç kararından vazgeçerek adaylığını duyurdu.

Ali Koç’un bu hamlesi sonrası Sadettin Saran adaylıktan çekilirken eski başkanlardan Aziz Yıldırım seçime gireceğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı sürpriz ifadelerde bulundu.

Herkesin Ali Koç’un bırakacağını söylediği sırada kendisinin devam etmeye karar vereceğini söylediğini hatırlatan Altaylı seçimde Aziz Yıldırım’ın kazanmasını istediğini de dile getirdi.

Altaylı’nın Aziz Yıldırım’ı desteklemesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken Ali Koç’un adaylığı hakkında söyledikleri “haklı çıktı” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

Bu sıralar futboldan biraz uzak gözüken Fatih Altaylı 2001-2002 yılları arasında Mehmet Cansu yönetiminde ikinci başkanlık görevini yürütmüştü.