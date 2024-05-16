Çevre dostu öğrenciler Kuşadası kıyılarını temizledi

Kaynak: İHA
Çevre dostu öğrenciler Kuşadası kıyılarını temizledi
Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte 68 kilogram atık topladı.

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası, çevreci etkinliklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen kıyı temizliği etkinliğinde, Atatürk Ortaokulu öğrencileri sahil bandında atık topladı.

Denizlerin korunmasının önemine vurgu yapmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, marina yanında bulunan engelsiz plajından başlayarak Atatürk Meydanı’na kadar olan alanı kapsadı. Öğrenciler, yoğun çaba harcayarak 68 kilogram atık topladı. Toplanan atıklar arasında 10 kilogram plastik, 23 kilogram cam, 9 kilogram metal, 26 kilogram geri dönüşmeyen atık ve 5 bin izmarit yer aldı. Etkinlik sonunda toplanan atıklar, Kuşadası Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

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