Çevre dostu öğrenciler Kuşadası kıyılarını temizledi

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası, çevreci etkinliklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen kıyı temizliği etkinliğinde, Atatürk Ortaokulu öğrencileri sahil bandında atık topladı.

Denizlerin korunmasının önemine vurgu yapmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, marina yanında bulunan engelsiz plajından başlayarak Atatürk Meydanı’na kadar olan alanı kapsadı. Öğrenciler, yoğun çaba harcayarak 68 kilogram atık topladı. Toplanan atıklar arasında 10 kilogram plastik, 23 kilogram cam, 9 kilogram metal, 26 kilogram geri dönüşmeyen atık ve 5 bin izmarit yer aldı. Etkinlik sonunda toplanan atıklar, Kuşadası Belediyesi yetkililerine teslim edildi.