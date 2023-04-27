Newcastle 10 dakikada hayat buldu

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, Everton ile karşılaştı.

Newcastle 10 dakikada hayat buldu

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Newcastle United, Everton'a konuk oldu. Newcastle United, Everton karşısında 4-1 kazanarak adeta gövde gösterisi yaptı ve üç puanı alan taraf oldu.

Galibiyeti getiren golleri 28 ve 75. dakikalarda Wilson, 72'de Joelinton ve 81. dakikada Jacob Murphy kaydetti.

Everton'un 80'de McNeil ile bulduğu tek gol ise yeterli olmadı.

Bu sonuçla Newcastle United, haftayı 62 puana yükselerek 3. sırada tamamladı.

Everton ise 28 puanda kaldı ve haftayı 19. sırada tamamladı.

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