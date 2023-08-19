Neymar'ın sözleşmesindeki özel ayrıcalıklar ortaya çıktı

6 senedir formasını giydiği PSG’den sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e transfer olan Neymar’ın sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı.

Al-Hilal’den yıllık net 100 milyon Euro alacak olan Neymar, buna ek olarak Arabistan’da büyük ayrıcalıklara sahip olacak.

Bentley Continental GT, Aston Martin DBX, Lamborghini Huracan, Mercedes Van ve dört adet Mercedes G Wagon’un hediye edildiği Neymar’ın 24 saat emrinde özel şoförü olacak.

Ayrıca deneyimli oyuncunun gideceği tüm seyahatlerin yanı sıra otel, ve restoran dahil tüm harcamaları kulüp tarafından karşılanacak. Neymar sosyal medyada Suudi Arabistan için yaptığı her bir paylaşım için de 500 bin Euro kazanacak.

Kendisine 25 odalı bir ev tahsis edilen Neymar’ın yeni evinde özel jet de bulunacak! Tüm bu rakamlar eklendiğinde Neymar’ın alacağı toplam ücretin 200 milyon Euro’yu geçmesi bekleniyor.

"PARA İÇİN GELMEDİM"

Transferi hakkında konuşan Neymar, "Avrupa’da çok şey başardım ve özel zamanlar geçirdim. Ama her zaman küresel bir oyuncu olmak ve yeni yerlerde, yeni zorluklar ve fırsatlarla kendimi test etmek istedim. Yeni bir tarih yazmak istiyorum ve Suudi Arabistan ligi şu anda muazzam bir enerjiye, kaliteli oyunculara sahip. Buraya para için gelmedim" demişti.