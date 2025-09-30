Nice maçından önce Fenerbahçe'yi yıkan haber!

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında evinde Nice'i konuk edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan Jhon Duran'dan kötü bir haber geldi. Kolombiyalı golcünün, Fransız ekibi ile oynanacak olan mücadelede de kadroda olmayacağı kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan ve Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalyaspor karşılaşmalarını kaçıran Jhon Duran'ın, perşembe günü oynanacak olan Nice maçında kadroda olması bekleniyordu. Ancak Kolombiyalı forvetin yine kadroda olmayacağı kaydedildi.

JHON DURAN MİLLİ ARA SONRASI HAZIR OLACAK

Barcelona'da iğne tedavisi olan 21 yaşındaki yıldızın İstanbul dönüşü MR'ları temiz çıkmasına rağmen ağrılarının sürdüğü aktarıldı. Yıldız oyuncunun, liglere verilecek olan milli aranın ardından hazır olacağı belirtildi.

