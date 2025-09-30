Jose Mourinho'dan flaş sözler!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda Chelsea ile oynayacakları karşılaşma öncesi Stamford Bridge Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Daha önce Chelsea'de görev yapan Portekizli teknik adam, mavililer hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

İşte o sözlerden öne çıkanlar;

"DAHA BÜYÜK KULÜP OLMASINA YARDIMCI OLDUM"

"Burada evimde hissediyorum ama artık mavi değil kırmızıyım ve kazanmak istiyorum. Chelsea'nin tarihinin bir parçasıyım, onlar da benim tarihimden bir parça. Ben, Chelsea'nin daha büyük bir kulüp olmasına yardımcı oldum, onlar da benim daha büyük bir Jose olmama yardımcı oldular."

"KARİYER PLANIM YOK"

"25 yılın ardından, Portekiz’e dönüşümün milli takım aracılığıyla olmasını bekliyordum, Benfica ile değil. Şimdi Benfica'ya döndüm, yani bir kariyer planım yok. Önemli olan her şeyi vermek. Farklı sebeplerden dolayı Benfica'nın yüklediği büyük bir sorumluluk var, dev bir sorumluluk.

Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanma kapasitesi var. Genişletilmiş formatta Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan ilk kulüp oldular. Bence bu durum onlara bir güven verdi. Bunu taraftar seviyesinde hissediyorum. Hissediyorum çünkü buraya beş dakika mesafede yaşıyorum ve oğlum her hafta sonu stada gidiyor. Bir dönem hayal kırıklığı vardı. Ama şu anda mutluluk ve güven dönemi. Chelsea tekrar doğru yolda."

