Ne yaptın sen Fernando Muslera! Arjantin'de ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ne yaptın sen Fernando Muslera! Arjantin'de ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadı

Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, Arjantin'de gündem oldu. Uruguaylı file bekçisi son oynanan Flamengo maçında ülkenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İşte Fernando Muslera haberinin detayları...

Fernando Muslera, Arjantin'de performansıyla farkını ortaya koymaya devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen yeni takımına çabuk uyum sağlayan Fernando Muslera, bir kez daha manşetleri süslemeyi başardı.

FERNANDO MUSLERA GALATASARAY'IN YAPTIĞI TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

14 sezon Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera, geçtiğimiz sezonun sonunda Galatasaray'dan ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sözleşme tekliflerini reddeten deneyimli eldiven, Arjantin futbolunun köklü ekibi Estudiantes'e transfer olmuştu.

Hakan Çalhanoğlu'nu resmen duyurdular! Süper Lig devine imza atıyor: Tarih bile belli olduHakan Çalhanoğlu'nu resmen duyurdular! Süper Lig devine imza atıyor: Tarih bile belli oldu

xx.jpeg

Cimbom Devler Ligi'nde siftah için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri...Cimbom Devler Ligi'nde siftah için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri...

FERNANDO MUSLERA MAÇA DAMGA VURDU

39 yaşındaki Fernando Muslera, Estudiantes'te adeta ikinci baharını yaşıyor. Urugaylı kaleci, performansıyla adeta daha uzun yıllar forma giyebileceğini herkese kabul ettiriyor. Estudiantes'in, Flamengo ile oynadığı mücadelede takımının galibiyetinde başrol oynayan Muslera, Arjantin basınında bir kez daha manşetlere taşındı. Muslera için sayısız methiye düzüldü.

Jose Mourinho'dan flaş sözler!Jose Mourinho'dan flaş sözler!

Kenan Yıldız dünya devine imza atıyor! Türk futbol tarihine geçecek: İnanılmaz rakamKenan Yıldız dünya devine imza atıyor! Türk futbol tarihine geçecek: İnanılmaz rakam

Sadettin Saran çok hızlı başladı! Fenerbahçe'de bir devir sona erdi: İlk o ismin bileti kesildiSadettin Saran çok hızlı başladı! Fenerbahçe'de bir devir sona erdi: İlk o ismin bileti kesildi

Son Haberler
Sürücüler dikkat! Sağanak ve sis Bolu Dağı’nı felç etti: Görüş mesafesi 20 metreye düştü
Sürücüler dikkat! Sağanak ve sis kritik geçişi felç etti...
Fatih Atik'in söyledikleri sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayında yanlışlıkla kendisini eleştirdi
Fatih Atik'in söyledikleri sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayında yanlışlıkla kendisini eleştirdi
İstanbul'da yük indirme kavgası! Tekmeler yumruklar havada uçuştu
İstanbul'da yük indirme kavgası! Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Medeniyetler şehrinde bulundu! Tam 7 bin yıllık! Kazılan toprağın altından çıktı
Medeniyetler şehrinde bulundu! Tam 7 bin yıllık! Kazılan toprağın altından çıktı
TÜİK duyurdu, gerileme dikkat çekti: İthalat ve ihracatta azalış!
TÜİK duyurdu, gerileme dikkat çekti: İthalat ve ihracatta azalış!