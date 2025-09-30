Ne yaptın sen Fernando Muslera! Arjantin'de ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadı

Fernando Muslera, Arjantin'de performansıyla farkını ortaya koymaya devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen yeni takımına çabuk uyum sağlayan Fernando Muslera, bir kez daha manşetleri süslemeyi başardı.

FERNANDO MUSLERA GALATASARAY'IN YAPTIĞI TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

14 sezon Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera, geçtiğimiz sezonun sonunda Galatasaray'dan ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sözleşme tekliflerini reddeten deneyimli eldiven, Arjantin futbolunun köklü ekibi Estudiantes'e transfer olmuştu.

FERNANDO MUSLERA MAÇA DAMGA VURDU

39 yaşındaki Fernando Muslera, Estudiantes'te adeta ikinci baharını yaşıyor. Urugaylı kaleci, performansıyla adeta daha uzun yıllar forma giyebileceğini herkese kabul ettiriyor. Estudiantes'in, Flamengo ile oynadığı mücadelede takımının galibiyetinde başrol oynayan Muslera, Arjantin basınında bir kez daha manşetlere taşındı. Muslera için sayısız methiye düzüldü.

