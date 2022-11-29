29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Niğde Merkez’de icradan satılık tarım arazisi

T.C. Niğde İcra Dairesi tarafından Niğde Merkez'de 10.078 m² tarım arazisi icradan satılacak.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 13:18
Takip Et

Niğde Merkez’de icradan satılık tarım arazisi

Niğde Merkez’de icradan satılık tarım arazisi
+
Aa
-

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Niğde İl, Merkez İlçe, 107 Ada, 39 Parsel, AĞÇAŞAR Mahalle/Köy, Uluyol Mevkii, Taşınmaz Niğde İli Merkez İlçesi Ağcaşar Köyünde imar planı dışındadır. Taşınmaz; İnce bünyeli, Killi-tınlı toprak yapısında, orta derin toprak profiline haiz, su tutma kapasitesi yüksek, geçirgenliği düşük, organik maddece zayıf, % 1-2 oranında eğimli, makineli tarıma elverişli, erozyon ve drenaj problemi olmayan, yolu bulunan sulu tarım arazisidir. Taşınmaz buğday anızlı olup boş durumdadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
2
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
3
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
4
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.