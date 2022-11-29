Niğde Merkez’de icradan satılık tarım arazisi

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Niğde İl, Merkez İlçe, 107 Ada, 39 Parsel, AĞÇAŞAR Mahalle/Köy, Uluyol Mevkii, Taşınmaz Niğde İli Merkez İlçesi Ağcaşar Köyünde imar planı dışındadır. Taşınmaz; İnce bünyeli, Killi-tınlı toprak yapısında, orta derin toprak profiline haiz, su tutma kapasitesi yüksek, geçirgenliği düşük, organik maddece zayıf, % 1-2 oranında eğimli, makineli tarıma elverişli, erozyon ve drenaj problemi olmayan, yolu bulunan sulu tarım arazisidir. Taşınmaz buğday anızlı olup boş durumdadır.

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