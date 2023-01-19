Arkadaşıyla gezerken 30 metrelik kuyuya düştü

İHA
Niğde'nin Merkez Yeşilgölcük beldesindeki tarlasında arkadaşıyla gezen Cesur Sarıdağ (29), içinde su bulunmayan yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Arkadaşının durumu bildirmesiyle bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kuyuya iple inen ekipler, Sarıdağ’ı sedyeye bağlayarak kuyudan çıkardı.
Vücudunda kırıklar oluşan Sarıdağ, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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