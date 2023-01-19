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Arkadaşıyla gezerken 30 metrelik kuyuya düştü

Niğde’de yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen bir kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 12:40
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Niğde'de arkadaşıyla yürürken 30 metrelik kuyuya düştü

Arkadaşıyla gezerken 30 metrelik kuyuya düştü
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İHA

Niğde'nin Merkez Yeşilgölcük beldesindeki tarlasında arkadaşıyla gezen Cesur Sarıdağ (29), içinde su bulunmayan yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Arkadaşının durumu bildirmesiyle bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kuyuya iple inen ekipler, Sarıdağ’ı sedyeye bağlayarak kuyudan çıkardı.

Vücudunda kırıklar oluşan Sarıdağ, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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