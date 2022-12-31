Niğde'de bir IŞİD şüphelisi yakalandı

AA'da yer alan haber göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD içinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen Irak uyruklu S.M.A.A'yı (55) düzenlediği operasyonla evinde yakaladı.



Ekipler, evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el koydu.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.