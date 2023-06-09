Niğde’de deprem

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre, Niğde’nin Ulukışla ilçesi Toraman mevkiinde saat 10.24 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 1.3 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
İlgili Haberler
Son dakika… Son dakika… Niğde’de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre, Niğde’nin Ulukışla ilçesi Toraman mevkiinde saat 10.24 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 1.3 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.