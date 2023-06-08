Yunanistan’da 4.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’da saat 15:33 sıralarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
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Son dakika… Son dakika… Yunanistan’da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’da saat 15:33 sıralarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.