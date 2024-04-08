Niğde'de göçük altında kalan işçilerin kimlikleri belli oldu

Kaynak: İHA
Niğde'de göçük altında kalan işçilerin kimlikleri belli oldu
Niğde'de yapımına devam edilen patates deposunun çökmesi sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin kimlikleri belli oldu.

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre yapımına devam edilen patates deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

aw179519-01.jpg

Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 işçi ise de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

aw179519-06-001.jpg

ÖLÜ VE YARALARIN İSİMLERİ DE BELLİ OLDU

Yaşanan göçükte hayatını kaybeden 2 işçi ile yaralan 4 işçinin kimlikleri belli oldu.

Feci olayda hayatını kaybeden işçilerin Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan, yaralanan işçilerin ise Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek olduğu öğrenildi.

aw179519-05.jpg

aw179519-07-001.jpg

aw179519-04.jpg

aw179519-03.jpg

aw179519-02-1.jpg

Son Haberler
Sinan Oğan'ın lüks yaşamdan önce kahkaha attıran teklif videosu ortaya çıktı Gündem
Sinan Oğan'ın lüks yaşamdan önce kahkaha attıran teklif videosu ortaya çıktı
Milano'dan döndüler Ege'ye açıldılar. Eskileri unuttular Gündem
Milano'dan döndüler Ege'ye açıldılar. Eskileri unuttular
Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü Gündem
Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü
Fenerbahçe'den Süper Kupa'da yaşananlara dair flaş açıklama Spor
Fenerbahçe'den Süper Kupa'da yaşananlara dair flaş açıklama
Bir vatandaş esprisiyle gündem oldu: "Ramazan'da şeytanın eli kolu bağlı diye AKP oy kaybetti" Video
Bir vatandaş esprisiyle gündem oldu: "Ramazan'da şeytanın eli kolu bağlı diye AKP oy kaybetti"
Alparslan Kuytul'dan şok iddialar. İsrail ve ABD'nin elinde kimlerin belgeleri var Gündem
Alparslan Kuytul'dan şok iddialar. İsrail ve ABD'nin elinde kimlerin belgeleri var
Osmaniye'yi sağanak ve dolu vurdu. Tarım arazileri sular altında kaldı Gündem
Osmaniye'yi sağanak ve dolu vurdu. Tarım arazileri sular altında kaldı