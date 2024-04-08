Niğde'de göçük altında kalan işçilerin kimlikleri belli oldu

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre yapımına devam edilen patates deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 işçi ise de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

ÖLÜ VE YARALARIN İSİMLERİ DE BELLİ OLDU

Yaşanan göçükte hayatını kaybeden 2 işçi ile yaralan 4 işçinin kimlikleri belli oldu.

Feci olayda hayatını kaybeden işçilerin Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan, yaralanan işçilerin ise Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek olduğu öğrenildi.