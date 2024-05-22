Niğde'de kamyonet sürücüsü malzeme indirirken 4 metreden düşerek ağır yaralandı

Olay, Niğde merkezde bulunan bir depoda meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki kamyon sürücüsü Yaşar A., kasadaki malzemeleri indirirken dengesini kaybedip yaklaşık 4 metre yüksekten düştü.
Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Yaşar A., iş arkadaşlarının çağırdığı sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrollerde Yaşar A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.