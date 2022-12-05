Kuran kursunda 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Niğde'nin kırsal kesiminde bulunan bir köye bağlı Kuran kursunda geçtiğimiz yaz aylarında, din görevlisi Ahmet Faruk Yörükoğlu beş yaşındaki bir çocuğu sistematik bir şekilde nitelikli cinsel istismara maruz bıraktığı iddiasıyla 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Niğde’nin kırsal kesiminde bulunan bir köye bağlı Kuran kursunda geçen yaz aylarında, din görevlisi Ahmet Faruk Yörükoğlu beş yaşındaki bir çocuğu sistematik bir şekilde nitelikli cinsel istismara maruz bıraktı. Bir süre sonra çocuk yaşına uygun olmayan hareketler sergileyince ailesi şüphelenmeye başladı. Kendi yaşıtlarının kurmaması gereken söz ve cümleleri kuran çocuğa sorular soran aile, yaşananları öğrendi. Çocuk, gittiği Kuran kursundaki görevli ile ilgili bilgi vermeye başlayınca çocuğun ailesi görevliyi şikayet etti ve kamu davası açıldı. Çocuğun ailesi dava açtı ve ilk duruşmada karar çıkmadı.

Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Aralık’ta ikinci duruşma yapıldı.

İkinci duruşması görülen davada fail Ahmet Faruk Yörükoğlu indirimsiz bir şekilde 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir'in haberine göre; davanın son duruşmasının bugün görüldüğünü ve failin kendisini "Neden diğer çocuklar beni şikâyet etmiyor da bu çocuk ediyor?" diyerek kendisini savunduğu iddia edildi.

"YAPANIN BİR DİN GÖREVLİSİ OLDUĞUNU SÖYLEME"

Davayı takip eden bir avukattan edindiğimiz bilgiye göre, dava ile ilgili basına herhangi bir haber yansımadı. Bu görülen duruşma, davanın ikinci duruşması ve fail kursta bir din görevlisi. Diyanet işlerinden bir görevlinin kendisini aradığını belirten avukat ayrıca bu kişinin kendisine "Yapanın bir din görevlisi olduğunu söyleme' dediğini belirtti.