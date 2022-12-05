5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuran kursunda 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Kuran kursunda 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Niğde’nin kırsal kesimindeki bir köye bağlı Kuran kursunda geçen yaz aylarında, din görevlisi Ahmet Faruk Yörükoğlu beş yaşındaki bir çocuğu sistematik bir şekilde nitelikli cinsel istismara maruz bıraktığı anlaşıldı. Yörükoğlu'na 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 13:46
Takip Et

Niğde'de Kuran kursunda 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Kuran kursunda 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
+
Aa
-

Niğde'nin kırsal kesiminde bulunan bir köye bağlı Kuran kursunda geçtiğimiz yaz aylarında, din görevlisi Ahmet Faruk Yörükoğlu beş yaşındaki bir çocuğu sistematik bir şekilde nitelikli cinsel istismara maruz bıraktığı iddiasıyla 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Niğde’nin kırsal kesiminde bulunan bir köye bağlı Kuran kursunda geçen yaz aylarında, din görevlisi Ahmet Faruk Yörükoğlu beş yaşındaki bir çocuğu sistematik bir şekilde nitelikli cinsel istismara maruz bıraktı. Bir süre sonra çocuk yaşına uygun olmayan hareketler sergileyince ailesi şüphelenmeye başladı. Kendi yaşıtlarının kurmaması gereken söz ve cümleleri kuran çocuğa sorular soran aile, yaşananları öğrendi. Çocuk, gittiği Kuran kursundaki görevli ile ilgili bilgi vermeye başlayınca çocuğun ailesi görevliyi şikayet etti ve kamu davası açıldı. Çocuğun ailesi dava açtı ve ilk duruşmada karar çıkmadı.

Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Aralık’ta ikinci duruşma yapıldı.

İkinci duruşması görülen davada fail Ahmet Faruk Yörükoğlu indirimsiz bir şekilde 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir'in haberine göre; davanın son duruşmasının bugün görüldüğünü ve failin kendisini "Neden diğer çocuklar beni şikâyet etmiyor da bu çocuk ediyor?" diyerek kendisini savunduğu iddia edildi.

"YAPANIN BİR DİN GÖREVLİSİ OLDUĞUNU SÖYLEME"

Davayı takip eden bir avukattan edindiğimiz bilgiye göre, dava ile ilgili basına herhangi bir haber yansımadı. Bu görülen duruşma, davanın ikinci duruşması ve fail kursta bir din görevlisi. Diyanet işlerinden bir görevlinin kendisini aradığını belirten avukat ayrıca bu kişinin kendisine "Yapanın bir din görevlisi olduğunu söyleme' dediğini belirtti.

Çocuk İzlem Merkezi:

Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM), cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere kurulmuştur. İstismar mağduru çocuğun adli görüşmecinin ön görüşme yaptığı esnada tecavüz şüphesi söz konusu olduğu durumlarda ise savcının onayı ile aileden onam alınarak çocuğun muayenesi ÇİM'de bulunan hekimler adli tıp uzmanı ve çocuk hekimi tarafından yapılır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Misafir
5.12.2022 14:02
Kuranda bir tanımlama vardır. Hayvandan da aşağı şeklinde niteleme yapılır. Bu onursuz gibiler için yapılmış bir tanımlama. Ya ötekisi din görevlisi olduğunu söyleme diyor alçak adam.  
 
ahmet
5.12.2022 13:57
timsah insanlarin kizdigini farkettigi icin yememistir muhtemelen ama bogmussun artik yemese ne yazar.  
 
pepe
5.12.2022 13:56
bu kuran kursları kapatılsın kardeşim  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
2
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
3
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
5
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
6
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
7
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.