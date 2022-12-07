7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • "İstismar olsa bile çocuğun rızası olabilir" kararına tepkiler çığ gibi. MHP Diyarbakır eski il başkanı böyle beraat ett

"İstismar olsa bile çocuğun rızası olabilir" kararına tepkiler çığ gibi. MHP Diyarbakır eski il başkanı böyle beraat ettirildi

'Çocuğa cinsel istismardan' yargılanan ve beraat eden MHP Diyarbakır eski İl Başkanı Cihan Kayaalp’in hakkındaki dava kararının ardından sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir kullanıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki göstererek, "Çocuk yahu Çocuk.. İstismar Çocuk ve rıza öyle mi? Bahçeleriniz bahar görmesin." dedi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 09:40
Takip Et

MHP Diyarbakır eski il başkanı Cihan Kayaalp'in beraat kararına sosyal medyada tepki yağdı

''İstismar olsa bile çocuğun rızası olabilir'' kararına tepkiler çığ gibi. MHP Diyarbakır eski il başkanı böyle beraat ettirildi
+
Aa
-

Diyarbakır’da, çocuk istismarı suçlamasıyla görevden alınan MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp’in beraat gerekçesi açıklandı. Mağdur ifadelerini çelişkili bulan mahkeme heyeti, “İstismar olsa bile çocuğun rızası var” dedi.

Diyarbakır 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi 45 sayfalık kararda; beraatın gerekçelerini, mağdur ve Kayaalp’in ifadelerine ayrıntılı bir şekilde yer verdi. Mahkeme, Kayaalp’in beraatinde, 'cinsel saldırıda' mağdurun olayı yönetmesinin mümkün olmadığına; bu nedenle mağdur E.A.’nın ifadelerinin çelişkili olduğuna dikkat çekti.

"İSTİSMAR OLSA BİLE ÇOCUĞUN RIZASI VAR"

Mahkeme, mağdur çocuk E.A.’nın ifadelerine dikkat çekerek, 'istismar olayının doğru kabul edilmesi' durumunda dahi, E.A.’nın rızası olabileceğini söyledi. 

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜDÜ

MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp’in hakkındaki dava kararının ardından sosyal medya hesaplarından tepki gösterildi. Binlerce sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımla karara karşı çıkarak tepkisini dile getirdi. 

Mahkemenin gerekçeli kararı, sosyal medyada tepkiyle karşılandı. 

İşte o tepkilerden bazıları şöyle: 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Türk
7.12.2022 09:57
Bu kararları veren hakimleri istismar etmedikçe hiç bişi düzelmeyecek galiba  
 
E
7.12.2022 09:55
Bu kararları veren hakimlerin çocuklarının başına bunlar gelseydi aynı şeyi söyler miydi  
 
Vatandaş
7.12.2022 09:48
Yani sinirden diyecek bir şey bulamıyorum. Birde "çocuk" diyor. Rızası olsa ne olacak! Bu senin böyle bir şeyi yapman için mazeret mi?!  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
3
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
4
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
5
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
6
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
7
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Hastalara kötü haber. Binlerce doktor sistem dışına itiliyor
﻿Hastalara kötü haber. Binlerce doktor sistem dışına itiliyor
﻿Hastalara kötü haber. Binlerce doktor sistem dışına itiliyor
﻿Çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
﻿Çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
﻿Çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
﻿Kayseri Ulaşım 10 personel alacak
﻿Kayseri Ulaşım 10 personel alacak
﻿Kayseri Ulaşım 10 personel alacak
﻿Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri işçi alacak
﻿Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri işçi alacak
﻿Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.