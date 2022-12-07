''İstismar olsa bile çocuğun rızası olabilir'' kararına tepkiler çığ gibi. MHP Diyarbakır eski il başkanı böyle beraat ettirildi

Diyarbakır’da, çocuk istismarı suçlamasıyla görevden alınan MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp’in beraat gerekçesi açıklandı. Mağdur ifadelerini çelişkili bulan mahkeme heyeti, “İstismar olsa bile çocuğun rızası var” dedi.

Diyarbakır 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi 45 sayfalık kararda; beraatın gerekçelerini, mağdur ve Kayaalp’in ifadelerine ayrıntılı bir şekilde yer verdi. Mahkeme, Kayaalp’in beraatinde, 'cinsel saldırıda' mağdurun olayı yönetmesinin mümkün olmadığına; bu nedenle mağdur E.A.’nın ifadelerinin çelişkili olduğuna dikkat çekti.

"İSTİSMAR OLSA BİLE ÇOCUĞUN RIZASI VAR"

Mahkeme, mağdur çocuk E.A.’nın ifadelerine dikkat çekerek, 'istismar olayının doğru kabul edilmesi' durumunda dahi, E.A.’nın rızası olabileceğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜDÜ

MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp’in hakkındaki dava kararının ardından sosyal medya hesaplarından tepki gösterildi. Binlerce sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımla karara karşı çıkarak tepkisini dile getirdi.

Mahkemenin gerekçeli kararı, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

İşte o tepkilerden bazıları şöyle: