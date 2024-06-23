Niğde’de otomobil takla attı. Ölü ve yaralılar var

Niğde’nin Çamardı ilçesinde. Süleyman Kazım Vardal’ın kontrolünü yitirdiği 01 CJF 23 plakalı otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde yaralanan Süleyman Kazım, eşi Fatma ve kızları Elvin Vardal'ı ambulanslarla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Fatma Vardal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden baba-kızın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Fatma Vardal'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.