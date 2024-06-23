Niğde’de otomobil takla attı. Ölü ve yaralılar var

Kaynak: DHA
Niğde’de otomobil takla attı. Ölü ve yaralılar var

Niğde’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Niğde’nin Çamardı ilçesinde. Süleyman Kazım Vardal’ın kontrolünü yitirdiği 01 CJF 23 plakalı otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde yaralanan Süleyman Kazım, eşi Fatma ve kızları Elvin Vardal'ı ambulanslarla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Fatma Vardal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden baba-kızın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Fatma Vardal'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Son Haberler
Osmanlı’nın Kerbela’sı. Genç Osman nasıl katledildi? Yazarlar
Osmanlı’nın Kerbela’sı. Genç Osman nasıl katledildi?
Otomobil takla attı: 1 yaralı Gündem
Otomobil takla attı: 1 yaralı
Şanlıurfa’da termometreler 50 dereceyi gösterdi Yerel Haberler
Şanlıurfa’da termometreler 50 dereceyi gösterdi
Kazada savrulan otomobilin altında kalan yaya hayatını kaybetti Yaşam
Kazada savrulan otomobilin altında kalan yaya hayatını kaybetti
Denizde boğulan genci arama çalışmaları devam ediyor Yerel Haberler
Denizde boğulan genci arama çalışmaları devam ediyor
İsrail sivillerin çadırlarına saldırdı: 50 ölü Dünya
İsrail sivillerin çadırlarına saldırdı: 50 ölü
Antakya’da iş yerinde korkutan yangın Gündem
Antakya’da iş yerinde korkutan yangın