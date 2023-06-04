Niğde'de traktör devrildi: 1 ölü, 2 çocuk yaralı

43 yaşındaki H.B. idaresindeki traktör, Bor ilçesi Kılavuz köyünde devrildi.
Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan çocukları B.B. ile İ.B, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)
Niğde'de traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.
43 yaşındaki H.B. idaresindeki traktör, Bor ilçesi Kılavuz köyünde devrildi.
Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan çocukları B.B. ile İ.B, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)