Niğde'de traktör devrildi: 1 ölü, 2 çocuk yaralı

Niğde'de traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.

Niğde'de traktör devrildi: 1 ölü, 2 çocuk yaralı

43 yaşındaki H.B. idaresindeki traktör, Bor ilçesi Kılavuz köyünde devrildi.

Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan çocukları B.B. ile İ.B, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)

n.jpg

Öne Çıkanlar
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
Son Haberler
Sosyal medyada günün en çok konuşulan karesi: Sinan Oğan, Aliyev, Stoltenberg ve Barzani Güncel
Sosyal medyada günün en çok konuşulan karesi: Sinan Oğan, Aliyev, Stoltenberg ve Barzani
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabını kapattı Güncel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabını kapattı
Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kimdir? Siyaset
Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kimdir?
Mehmet Fatih Kacır kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır hangi görevlerde bulundu? Siyaset
Mehmet Fatih Kacır kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır hangi görevlerde bulundu?
Yeni Sağlık Bakanı kim oldu? İşte Fahrettin Koca hayatı ve biyografisi Siyaset
Yeni Sağlık Bakanı kim oldu? İşte Fahrettin Koca hayatı ve biyografisi
Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir? Siyaset
Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir?