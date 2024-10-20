Niğde'de traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı



Kaza, öğle saatlerinde Bor ilçesi Havuzu köyünde meydana geldi. Ramazan K.'nın kullandığı traktör, sol tekerinin kopması üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü olay yerine hayatını kaybederken, traktörde bulunan Emine K. (59) yaralandı.

Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.