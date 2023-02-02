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Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Niğde’de düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 12:24
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Niğde’de uyuşturucu operasyonu

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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İHA'nın haberine göre, Niğde’de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışma çerçevesinde Bağlama Beldesi ve Yeşilburç köyüne operasyon düzenledi. 

Düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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