Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İHA'nın haberine göre, Niğde’de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışma çerçevesinde Bağlama Beldesi ve Yeşilburç köyüne operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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