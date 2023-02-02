Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İHA'nın haberine göre, Niğde’de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışma çerçevesinde Bağlama Beldesi ve Yeşilburç köyüne operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.