Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, Beşiktaş öne geçtiği mücadelede Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Youtube kanalı Kontraspor'da değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, takımın performansı ve aldığı sonuçlar nedeniyle adeta çıldırdı.

Sinirlenen Kahveci, "Ya bir şey söyleyeyim mi, Beşiktaş formasını koy, başkan olmasın, yönetim olmasın, teknik direktör olmasın 8 maçta 13 puan alır ya! Beşiktaş forması alır tek başına!" dedi.

"Böyle bir istatistik olur mu ya, 8 maçta 13 puan!" diyen Kahveci, "Biraz sonra Galatasaray'ın maçı başlayacak, yenerse puanı 25 olacak. Sen 13 puansın, eksik maçını yendin, 16 oldun fark 6 puan. Nasıl kapatacaksın? Trabzonspor da yendi Rize'de. Trabzonspor'u nasıl yakalayacaksın. Fenerbahçe yarın Karagümrük'le oynayacak o da farkı açtı, bitti! Kasım'ı bile göremedi Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

İyi transferler de yapıldığını söyleyen Nihat Kahveci, "Kasım'ı görelim diye yönetim geldi. Çok zor bir süreçte geldi, takdir ettim, hiç beklemediğim transferler de yapıldı. Bu kadro kötü kadro mu ya! Bu kadro bu kadar kötü değil, bu kadro 8 maçta 13 puan almaz bu kadro. Bana hiç kimse anlatmasın. Hocasız, futbolcusuz formayı koy, 14 puan alır" diye konuştu.

"NE OLDU VAHİY Mİ GELDİ!"

Kaleci Mert Günok'u da eleştiren Kahveci, "Mert Günok bu sene zaten iyi oynamıyor. Milli takımda da kaptırdı formayı. Bir konsantrasyon eksikliği var, enteresan. Bir de üzerine kaptanlığı alıyorsun. O zaman Ersin'le başla hocam. Zaten şampiyon olduğun kadroda Ersin oynuyordu" dedi.

Kaptanın kaleci yerine oyunda olan bir olması gerektiği iddiasına tepki gösteren Kahveci, "Niye Ersin'le başlamıyorsun o zaman? Ne oldu milli takım arasında vahiy mi geldi! Bugüne kadar kaptan kaleci olabiliyordu da niye şimdi olabiliyor!" ifadelerini kullandı.