Nihat Kahveci Galatasaray tribünlerini ayağa kaldıracak ismi açıkladı

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Nihat Kahveci Galatasaray tribünlerini ayağa kaldıracak ismi açıkladı
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor'u elediği maç sonrası Nihat Kahveci'den önemli açıklamalar geldi.

Nihat Kahveci, Sarı Kırmızılıların yıldız oyuncusu Halil Dervişoğlu'na seslenirken "Sahada doğru kararları ver, takım arkadaşlarını unutma. Orada boşta duran arkadaşına pas atmadın mı bak eleştiriler geliyor. Vinicius geldi, artık oyuna girmen daha zor olacak" dedi.

Nihat Muslera'dan sonra Günay'ın da kalede güven vermediğini söyledi.

İşte Kahveci'nin açıklamaları:

"GÜNAY GÜVENÇ, GÜVEN VERMEDİ"

"Günay Güvenç bu maçta hiç güven vermedi. Ben onu beğenen biriyim ama taraftarlar 'Muslera bir şey olmasın' diye korkuyorlar."

"VINICIUS HER ŞEYİ YAPTI AMA GOL VURUŞU..."

"Carlos Vinicius topu iyi sakladı, Halil Dervişoğlu'na güzel bir pas attı. Kaleciyi zorladı, defansın arkasına koştu ama o gol pozisyonunda, o vuruşunda bir tereddüt yarattı."

"OKAN RİSK, BURUK DEĞİL"

"Okan hoca'nın soyadı Buruk değil, Risk. Her maçta aynı şeyi yapıyor. Sadece ofansı düşünüyor."

"DERRICK KÖHN, TRİBÜNLERİ COŞTURUR"

"Derrick Köhn'ü izledim, 'Forvet mi transfer ediyorlar?' dedim. O nasıl şut çekiyor? Müthiş şutları var. Defansif yönü nasıl, maçtaki temposu nasıl bunları göreceğiz. Yaptığı çalımlar tribünleri coşturur."

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