Galatasaray'dan Ali Koç'a: DNA, fıtrat, riya, malum camia, utanma

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Galatasaray'dan Ali Koç'a: DNA, fıtrat, riya, malum camia, utanma
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar, Şubat Ayı Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Ali Koç'u hedef aldı.

İbrahim Göknar toplumda önemli mevkilerde bulunan ve önemli görevleri icra eden kişilerin, icraatlerinde rol model olarak hareket etmelerinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Göknar, DNA, fıtrat, riya, malum camia, utanma ve çekinme gibi kelimelerin, Kulüpler Birliği Başkanı, Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı olan sayın Ali Koç tarafından camiaya yönelik olarak sıkça kullanıldığını ifade etti. Göknar, camia demekle hepimizi kastettiğini belirtirken, kişilerle problem olabileceğini ancak camiaların problem olmadığını vurguladı. Galatasaray camiasının bir üyesi olarak, Ali Koç’un bu talihsiz kelimelerini kabul etmediğini dile getirdi ve “Güneş balçıkla sıvanmıyor” dedi.

Ayrıca Göknar, Ali Koç’un özür dilemesi gerektiğini belirtti. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin 6 yıl önce tanışmadığını, bu dostluğun ve rekabetin 120 yıldır devam ettiğini hatırlattı. Tribünden beri bu süreci takip ettiğini ifade eden Göknar, iki camianın bu dostluğu ve rekabeti bilinçli veya bilinçsiz şekilde engellemeye çalışanların beyhude bir çaba içinde olduğunu söyledi.

Sahada rakip olsalar da dostluğun bozulamayacağını vurguladı ve Ali Koç’un talihsiz sözleri için Galatasaray camiasından özür dilemesi gerektiğini ifade etti. Göknar, “Eğer yeterli yürek müsaadesiyle, kimsenin şüphesi olmadan, Galatasaraylılar’ın yüreğini saymaya kimsenin gücü yetmez” şeklinde konuştu.

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