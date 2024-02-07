Galatasaray acil durumlar için arama kurtarma ekibi oluşturdu

Galatasaray Kulübü’nün şubat ayındaki divan kurulu toplantısı, Aykutalp Derkan yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri iştirak etti.

Toplantının ana konusu, geçen yıl 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli olarak başlayan ve 11 ili etkisi altına alan depremler oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, felaketin hemen ardından harekete geçerek bölgede çalışmalar yürüttü ve doğal afetlere müdahale etmek için GS Arama Kurtarma Ekibi’ni oluşturdu.

Bu ekipte görev alacak olanlar ve AKUT Vakfı ile iş birliği içinde eğitmen olacak adaylar için berat töreni düzenlendi.

Proje hakkında açıklama yapan AKUT Vakfı İkinci Başkanı ve kulüp üyesi Saydun Gökşin, “Başlangıçta 3 bin kişiye ilk yardım eğitimi vererek 3 bin kişilik bir afet ekibi kuracağız. Biz bugün karar verip yarın unutan bir ekip olmayacağız. Galatasaray, afetlere karşı mücadele edebilmek için ilk adımını attı. Bu nedenle başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.